Матч звёзд АСБ второй год подряд пройдет в Красноярске

Теги любительский баскетбол натив Баскетбол

Красноярск стал первым городом в истории АСБ, которые дважды подряд примет Матч звёзд.

15 июня в рамках ПМЭФ прошла Церемония передачи права проведения Матча звезд Ассоциации студенческого баскетбола 2024 Красноярскому краю и символическое подписание мяча.

 В церемонии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин, временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Михаил Михайлович Котюков и Исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Владимирович Крюков.

«Сегодня мы рассматриваем Ассоциацию как одного из флагманов развития студенческого спорта, формирования интереса у молодежи к занятию спортом и, конечно, я хочу поблагодарить АСБ за инновационные проекты, которые вы предлагаете, и поблагодарить гостеприимный Красноярский край за то, что эти инициативы реализуются в конкретных делах», – отметил Министр спорта РФ Олег Матыцин перед подписанием.

 Напомним, что Матч звёзд АСБ 2023 прошел на паркете «Арена-Север», впервые в истории был проведен женский Матч звёзд, а прямая трансляция мужского матча была показана в прямом эфире канала «Матч ТВ».

Опубликовал Sports.ru

Читайте новости баскетбола в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий