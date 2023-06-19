Матч звёзд АСБ второй год подряд пройдет в Красноярске

Красноярск стал первым городом в истории АСБ, которые дважды подряд примет Матч звёзд.

15 июня в рамках ПМЭФ прошла Церемония передачи права проведения Матча звезд Ассоциации студенческого баскетбола 2024 Красноярскому краю и символическое подписание мяча.

В церемонии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин, временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Михаил Михайлович Котюков и Исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Владимирович Крюков.

«Сегодня мы рассматриваем Ассоциацию как одного из флагманов развития студенческого спорта, формирования интереса у молодежи к занятию спортом и, конечно, я хочу поблагодарить АСБ за инновационные проекты, которые вы предлагаете, и поблагодарить гостеприимный Красноярский край за то, что эти инициативы реализуются в конкретных делах», – отметил Министр спорта РФ Олег Матыцин перед подписанием.

Напомним, что Матч звёзд АСБ 2023 прошел на паркете «Арена-Север», впервые в истории был проведен женский Матч звёзд, а прямая трансляция мужского матча была показана в прямом эфире канала «Матч ТВ».