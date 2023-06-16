Эрдем Джан покинет пост главного тренера «Тюрк Телекома»

« » официально расстался с главным тренером Эрдемом Джаном.

«Мы хотели бы поблагодарить Эрдема Джана за его заслуги и вклад в нашу команду. Желаем ему успехов в новом путешествии», – говорится в заявлении клуба.

По информации Eurohoops, специалист уже заключил двухлетнее соглашение с «Анадолу Эфесом».

Главный тренер «Эфеса» 57-летний Эргин Атаман по окончании сезона возглавит греческий «Панатинаикос».

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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