Эрдем Джан покинет пост главного тренера «Тюрк Телекома»

Теги переходы чемпионат Турции Тюрк Телеком Эрдем Джан Баскетбол

«Тюрк Телеком» официально расстался с главным тренером Эрдемом Джаном.

«Мы хотели бы поблагодарить Эрдема Джана за его заслуги и вклад в нашу команду. Желаем ему успехов в новом путешествии», – говорится в заявлении клуба.

По информации Eurohoops, специалист уже заключил двухлетнее соглашение с «Анадолу Эфесом».

Главный тренер «Эфеса» 57-летний Эргин Атаман по окончании сезона возглавит греческий «Панатинаикос».

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