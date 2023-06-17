Команда Санкт-Петербурга победила сборную Москвы в гала-матче в рамках ПМЭФ

Теги светская хроника любительский баскетбол Баскетбол

Команда Санкт-Петербурга победила сборную Москвы в гала-матче на Кубок Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 86:85 в пользу команды Санкт-Петербурга.

Матч прошел в формате 4 четверти по 10 минут.

В этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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