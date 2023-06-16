«Индиана» готова расстаться с 7-м пиком драфта

Теги Индиана НБА Крис Хэйнс Баскетбол

«Индиана» готова расстаться с 7-м выбором на драфте НБА 2023.

Об этом передает Bleacher Report.

Сообщается, что «Пэйсерс» вышли на рынок и нацелены на приобретение игрока уровня стартовой пятерки.

Ранее появлялась информация о нескольких командах, желающих подняться на драфте: «Новый Орлеан», «Орландо» и «Бруклин».

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

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3 комментария

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Tim Timson
все у кого есть внятный 1й номер торгуются своим пиком. такой уж драфт)
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