«Индиана» готова расстаться с 7-м пиком драфта

« » готова расстаться с 7-м выбором на драфте НБА 2023.

Об этом передает Bleacher Report.

Сообщается, что «Пэйсерс» вышли на рынок и нацелены на приобретение игрока уровня стартовой пятерки.

Ранее появлялась информация о нескольких командах, желающих подняться на драфте: «Новый Орлеан», «Орландо» и «Бруклин».

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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