Александр Разумов: «Когда поступило предложение «Самары», я сразу же согласился»

Новобранец «Самары» прокомментировал переход в команду.

« » – хороший клуб с боевыми амбициями, своей историей и преданными болельщиками. Когда поступило предложение, я сразу же согласился. В прошлом сезоне мне понравилась атмосфера на матче в Самаре. Нравится играть, когда есть поддержка. Да и вообще каждый матч с «Самарой» был по своему непростой до финального свистка.

Считаю, что новый сезон будет интересным и запоминающимся. Я уверен, что Дражен Анзулович сможет поставить перед командой самые высокие цели, создать боевой коллектив, и победы не заставят себя ждать», – сказал Разумов.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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