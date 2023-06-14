Президент «Самары»: «Кей Си Риверс был самым возрастным в составе. Сейчас курс на то, чтобы брать игроков помоложе»

Теги Единая лига ВТБ Кей Си Риверс Самара Баскетбол

Президент «Самары» Камо Погосян объяснил, что уход Кей Си Риверса из команды связан с истечением срока действия контракта и омоложением состава.

— С чем связан уход Риверса из команды? Его не видит в составе тренер, или это очень высокооплачиваемый игрок?

— Ну, он был далеко не самый оплачиваемый. Никуда он не ушел. Просто у него закончился контракт, один сезон. Вот и все.

— Решили не подписывать новое соглашение?

— Дело в том, что его брал предыдущий тренер. Сейчас у нас другой тренер — у него свои приоритеты. Тем более Кей Си в составе нашей команды был самым возрастным баскетболистом. А у нас сейчас все‑таки курс на то, чтобы брать игроков помоложе. И даже легионеров.

А так Кей Си Риверсу большое спасибо. Он был одним из топовых игроков у нас в команде. И ментально он подходил, по человеческим качествам. Плюс опытный игрок. Никаких вопросов к нему не возникало. С ним было приятно работать.

У Кей Си были свои болельщики в Самаре, многим он нравился. Так получилось, что на один год. На следующий сезон мы хотим, чтобы игроки были не старше 30 лет.

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