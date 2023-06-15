«Шарлотт» просит за 2-й пик «Солнце, Луну, звезды и недвижимость на берегу моря»

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Скут Хендерсон Баскетбол

«Шарлотт» провел индивидуальные тренировки с претендентами на выбор в первой тройке драфта 2023 Брэндоном Миллером и Скутом Хендерсоном.

Учитывая большой спрос на 2-й пик, «Хорнетс» не исключают возможность обмена, если предложение будет стоящим.

Однако по словам источника HoopsWire, «Шарлотт» просит за 2-й пик «Солнце, Луну, звезды и, возможно, какую-нибудь недвижимость на берегу моря».

«Новый Орлеан» рассматривает возможность обмена форварда Зайона Уильямсона, чтобы под 2-м номером выбрать Скута Хендерсона.

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7 комментариев

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Донован хозяин НБА
Даже Шарлотт хотят двушку в Адлере
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stereodamage!
ну если порнобаста втюхают за второй пик, менеджменту нолы можно будет ставить памятник прямо у арены
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Air Hornet
Всё правильно, команде этот пик и самой пригодится, а раз так много желающих - почему бы и не поборзеть, авось прокатит)
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БУГАЙ
взять жирного вместо скута это надо быть дебилом
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Jan Paskel
ну так пусть и беруд Солнце, Луну. Могут хоть в карман положить. Координаты можно даже им выписать
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