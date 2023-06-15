«Шарлотт» просит за 2-й пик «Солнце, Луну, звезды и недвижимость на берегу моря»

«Шарлотт» провел индивидуальные тренировки с претендентами на выбор в первой тройке драфта 2023 Брэндоном Миллером и .

Учитывая большой спрос на 2-й пик, «Хорнетс» не исключают возможность обмена, если предложение будет стоящим.

Однако по словам источника HoopsWire, « » просит за 2-й пик «Солнце, Луну, звезды и, возможно, какую-нибудь недвижимость на берегу моря».

«Новый Орлеан» рассматривает возможность обмена форварда Зайона Уильямсона, чтобы под 2-м номером выбрать Скута Хендерсона.

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