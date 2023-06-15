Сергей Балашов: «Буду стараться проявить себя и принести болельщикам «Енисея» как можно больше побед»

Центровой « » Сергей Балашов заключил новое соглашение с командой.

«По прошлому сезону сказал бы так: он прошёл довольно скомкано. Естественно, всегда хочется большего, уверен, что мне удастся исправиться в предстоящем сезоне. Буду стараться проявить себя и принести болельщикам «Енисея» как можно больше побед.

Сейчас в межсезонье работаю над броском, физикой и слабой рукой. То, что приходит новый тренер и будет на 90% новый состав – это очень интересно. Всегда рад, когда выходишь из зоны комфорта, ведь только так можно прогрессировать», – сказал Балашов.

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