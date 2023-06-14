«Вот ради чего все это!». Томас Брайант стал чемпионом НБА, не сыграв ни одной минуты в плей-офф

Теги Денвер Лейкерс НБА видео Томас Брайант Баскетбол

В сети появилось видео, на котором центровой «Денвера» Томас Брайант празднует чемпионство с бутылкой шампанского в руках.

«Вот ради чего все это! Победа в чемпионате. Я – чемпион!» – произносит Брайант.

В феврале «Лейкерс» по просьбе игрока обменяли Брайанта в «Денвер» на три драфт-пика 2-го раунда и Дэйвона Рида. В итоге центровой стал чемпионом НБА, не сыграв ни одной минуты в плей-офф.

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5 комментариев

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Korban Cobain
Главное Иш Смит чемпион!
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Лиллард унижатель!
Денвер фактически 6-ом титул выиграли. 7-ой по времени игрок Джефф Грин набирал 4 очка за игру.
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banderos
А кто-то тут еще на Йокича крошит за "пренебрежительное" отношение к баскетболу) Темным братишкам вообще на все плевать. Главное - статус чемпиона и бухнуть нахаляву с залетными кардашьянами)
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За Валенсию с 1999
Ответ Korban Cobain
Главное Иш Смит чемпион!
А я за Влатко Чанчара рад. Без сарказма
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Korban Cobain
Ответ За Валенсию с 1999
А я за Влатко Чанчара рад. Без сарказма
Я вас прекрасно понимаю.
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