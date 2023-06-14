«Вот ради чего все это!». Томас Брайант стал чемпионом НБА, не сыграв ни одной минуты в плей-офф
В сети появилось видео, на котором центровой «Денвера» Томас Брайант празднует чемпионство с бутылкой шампанского в руках.
«Вот ради чего все это! Победа в чемпионате. Я – чемпион!» – произносит Брайант.
В феврале «Лейкерс» по просьбе игрока обменяли Брайанта в «Денвер» на три драфт-пика 2-го раунда и Дэйвона Рида. В итоге центровой стал чемпионом НБА, не сыграв ни одной минуты в плей-офф.
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