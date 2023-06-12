Майкл Уингер: «Моя цель – сделать «Вашингтон» стабильным претендентом на титул. На это уйдет время»

Теги НБА Вашингтон Майкл Уингер Баскетбол

Новый президент «Вашингтон» Майкл Уингер рассказал о задачах, которые собирается решать во главе клуба.

«Моя цель – сделать «Вашингтон» стабильным претендентом на титул. Со временем мы выстроим команду, которая будет бороться за чемпионство. Я не могу обещать, когда именно это случится. Но нет никакого оправдания тому, что единственная команда НБА в Вашингтоне, округ Колумбия, не является претендентом или, по крайней мере, не стремится к чемпионству.

Итак, в этом наша цель. Цель состоит в том, чтобы выигрывать титулы. На это уйдет время», – заявил Уингер.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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2 комментария

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ПП ПП
Самое главное в новости-Я не могу обещать когда именно это случится.
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Правая нога Дрэймонда Грина
Ну практически все чемпионские команды собирались с драфта, а через 5-7 лет дополнялись точечно через трейды и выходяли в финал
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