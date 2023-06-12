Майкл Уингер: «Моя цель – сделать «Вашингтон» стабильным претендентом на титул. На это уйдет время»

Новый президент « » Майкл Уингер рассказал о задачах, которые собирается решать во главе клуба.

«Моя цель – сделать «Вашингтон» стабильным претендентом на титул. Со временем мы выстроим команду, которая будет бороться за чемпионство. Я не могу обещать, когда именно это случится. Но нет никакого оправдания тому, что единственная команда в Вашингтоне, округ Колумбия, не является претендентом или, по крайней мере, не стремится к чемпионству.

Итак, в этом наша цель. Цель состоит в том, чтобы выигрывать титулы. На это уйдет время», – заявил Уингер.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека