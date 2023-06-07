Ожидается, что «Вашингтон» рано или поздно начнет полную перестройку

Теги НБА Вашингтон Майкл Уингер Баскетбол

Многие руководители клубов НБА ожидают, новый президент «Вашингтона» Майкл Уингер рано или поздно приступит к полной перестройке команды – если не в это межсезонье, то в течение следующего года, сообщает The Athletic.

«Уизардс» выходили в плей-офф один раз за последние пять сезонов (2021) и не выигрывали серию плей-офф с 2017 года. Клуб последний раз выходил в финал Восточной конференции в 1979 году, через год после своей единственной победы в чемпионате.

В это межсезонье «Вашингтону» предстоит решить, продлевать ли соглашения с Кристапсом Порзингисом и Кайлом Кузмой. Кроме того, в платежке «Уизардс» на ближайшие четыре года висит 200-миллионный контракт Брэдли Била, имеющего право заблокировать обмен.

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