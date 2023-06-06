Уилл Докинс присоединится к руководству «Вашингтона»

Новый президент « » Майкл Уингер наймет Уилла Докинса в качестве своего заместителя по баскетбольным операциям команды, сообщает журналист The Athletic Джош Роббинс.

В настоящее время Докинс занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям в «Оклахоме». Он работал в «Тандер» с 2008 года.

Уингер и Докинс вместе работали в «Оклахоме» с 2010 по 2017 год под руководством президента Сэма Прести. На прошлой неделе Уингер нанял бывшего руководителя «Атланты» Трэвиса Шленка в качестве старшего вице-президента по работе с игроками.

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке