Чарльз Ли перейдет в тренерский штаб «Бостона»

Теги Бостон Милуоки НБА Майк Буденхольцер Чарльз Ли Джо Маззулла Баскетбол

Чарльз Ли станет ассистентом главного тренера «Бостона» Джа Маззуллы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Стороны завершают подписание контракта.

38-летний специалист провел последние девять лет в качестве ассистента Майка Буденхольцера, сначала в «Атланте» (2014–2018), а затем в «Милуоки» (2018–2023). До этого он работал в тренерском штабе университета Бакнелл (2012–2014).

В этом году Ли был одним из главных кандидатов на должность главного тренера в «Детройте» и «Торонто».

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1 комментарий

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Jerry Rodrogha
Мазулла пока ещё не Джа, кажется...
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