Чарльз Ли перейдет в тренерский штаб «Бостона»

Чарльз Ли станет ассистентом главного тренера « » , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Стороны завершают подписание контракта.

38-летний специалист провел последние девять лет в качестве ассистента , сначала в «Атланте» (2014–2018), а затем в « » (2018–2023). До этого он работал в тренерском штабе университета Бакнелл (2012–2014).

В этом году Ли был одним из главных кандидатов на должность главного тренера в «Детройте» и «Торонто».

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