Чарльз Ли перейдет в тренерский штаб «Бостона»
Чарльз Ли станет ассистентом главного тренера «Бостона» Джа Маззуллы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Стороны завершают подписание контракта.
38-летний специалист провел последние девять лет в качестве ассистента Майка Буденхольцера, сначала в «Атланте» (2014–2018), а затем в «Милуоки» (2018–2023). До этого он работал в тренерском штабе университета Бакнелл (2012–2014).
В этом году Ли был одним из главных кандидатов на должность главного тренера в «Детройте» и «Торонто».
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