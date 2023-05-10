«Милуоки» получил разрешение на собеседование с Кенни Эткинсоном

«Милуоки» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Голден Стэйт» .

В число кандидатов на должность главного тренера «Бакс» также входят Чарльз Ли («Милуоки») и («Шарлотт»). Остальные кандидаты станут известны позже.

«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера после поражения команды от «Майами» в серии первого раунда плей-офф.

« » играет с «Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф (1-3).

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую