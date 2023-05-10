«Милуоки» получил разрешение на собеседование с Кенни Эткинсоном

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА НБА плей-офф Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Чарльз Ли Баскетбол

«Милуоки» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном.

В число кандидатов на должность главного тренера «Бакс» также входят Чарльз Ли («Милуоки») и Джеймс Боррего («Шарлотт»). Остальные кандидаты станут известны позже.

«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера после поражения команды от «Майами» в серии первого раунда плей-офф.

«Голден Стэйт» играет с «Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф (1-3).

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3 комментария

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Райли Карри
я так понимаю, в Висконсине не верят в долгосрочное сотрудничество с греком. Кенни тренер для перестройки
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Radovan
ну прям очень удивлён, что ни Нёрса, ни Вогеля в их списке
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