Чарльз Ли может войти в штаб Джо Маззуллы в «Бостоне»

Сегодня Сэм Кэсселл вошел в тренерский штаб в « ».

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, ассистент главного тренера « » Чарльз Ли также может пополнить штаб Маззуллы.

«После того как «Бакс» выбыли в первом раунде плей-офф, Ли провел несколько собеседований на должность главного тренера НБА и «остается вовлеченным в несколько ситуаций».

Специалист находится в «сфере интересов «Селтикс» на должность помощника главного тренера», – пишет Фишер.

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