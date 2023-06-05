Чарльз Ли может войти в штаб Джо Маззуллы в «Бостоне»

Теги Бостон Эдриан Гриффин Сэм Кэсселл Милуоки НБА Чарльз Ли Джо Маззулла Баскетбол

Сегодня Сэм Кэсселл вошел в тренерский штаб Джо Маззуллы в «Бостоне».

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, ассистент главного тренера «Милуоки» Чарльз Ли также может пополнить штаб Маззуллы.

«После того как «Бакс» выбыли в первом раунде плей-офф, Ли провел несколько собеседований на должность главного тренера НБА и «остается вовлеченным в несколько ситуаций».

Специалист находится в «сфере интересов «Селтикс» на должность помощника главного тренера», – пишет Фишер.

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3 комментария

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Forza
Я вообще не понимаю, а зафиг они оставили Мазулу?
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Forza
Ответ Anastasiia Khvorostova
Чтобы не менять 4 тренера за 4 года. По факту Мазула лишился всех опытных ассистентов по ходу сезона, сейчас подбирает под себя Возможно подскажут в каких моментах брать тайм-ауты и как атаковать против зоны)
А чего было бы, если бы они поменяли 4 тренеров за 4 года? Небеса упали бы на землю? Бобан взял бы МВП? Адам Сильвер трахнул бы жену владельца Бостона?

Они же за 4 года поменяли 3-х тренеров, но при этом оставили худшего. Это нелепость какая то.
+1
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Anastasiia Khvorostova
Ответ Forza
Я вообще не понимаю, а зафиг они оставили Мазулу?
Чтобы не менять 4 тренера за 4 года. По факту Мазула лишился всех опытных ассистентов по ходу сезона, сейчас подбирает под себя
Возможно подскажут в каких моментах брать тайм-ауты и как атаковать против зоны)
0
0
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