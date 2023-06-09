Нэйт Митчелл и Ди Джей Беккер войдут в штаб Эдриана Гриффина в «Милуоки»

Нэйт Митчелл и Ди Джей Бэккер присоединятся к тренерскому штабу главного тренера « » Эдриана Гриффина.

Об этом сообщает обозреватель команды Эрик Нэм со ссылкой на источники.

Сообщается, что ассистент Джош Оппенгеймер сохранит свою должность.

Митчелл, который провел последние два сезона в качестве помощника главного тренера « », этим летом будет руководить сборной Канады до 23 лет.

Бэккер 6 лет провел в штабе в качестве ассистента.

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