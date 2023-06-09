Нэйт Митчелл и Ди Джей Беккер войдут в штаб Эдриана Гриффина в «Милуоки»
Нэйт Митчелл и Ди Джей Бэккер присоединятся к тренерскому штабу главного тренера «Милуоки» Эдриана Гриффина.
Об этом сообщает обозреватель команды Эрик Нэм со ссылкой на источники.
Сообщается, что ассистент Джош Оппенгеймер сохранит свою должность.
Митчелл, который провел последние два сезона в качестве помощника главного тренера «Торонто», этим летом будет руководить сборной Канады до 23 лет.
Бэккер 6 лет провел в штабе Дуэйна Кейси в качестве ассистента.
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