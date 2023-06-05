Чарльз Баркли о финале Кубка Стэнли: «Это будет адская, долгая серия. Бобровский великолепен в составе «Флориды»

Чарльз Баркли высказался о финальной серии Кубка Стэнли.

В финале плей-офф «Вегас» встречается с «Флоридой». В первом матче «Голден Найтс» одержали победу со счетом 5:2.

«Вегас» играет хорошо. Прошлым вечером там было шумно. Я смотрел всю игру.

нравится . Бобровский великолепен в составе «Пантерс». Но послушайте, Джек Айкел, та сделка, которую они [« »] заключили несколько лет назад, приносит дивиденды. Маршессо был великолепен. Глубина состава «Вегаса» невероятна.

Это будет адская серия. Я думаю, что это будет долгая, затянутая серия», – сказал бывший баскетболист клубов .