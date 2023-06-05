Чарльз Баркли о финале Кубка Стэнли: «Это будет адская, долгая серия. Бобровский великолепен в составе «Флориды»
Чарльз Баркли высказался о финальной серии Кубка Стэнли.
В финале плей-офф НХЛ «Вегас» встречается с «Флоридой». В первом матче «Голден Найтс» одержали победу со счетом 5:2.
«Вегас» играет хорошо. Прошлым вечером там было шумно. Я смотрел всю игру.
Всем нравится Мэттью Ткачак. Бобровский великолепен в составе «Пантерс». Но послушайте, Джек Айкел, та сделка, которую они [«Вегас»] заключили несколько лет назад, приносит дивиденды. Маршессо был великолепен. Глубина состава «Вегаса» невероятна.
Это будет адская серия. Я думаю, что это будет долгая, затянутая серия», – сказал бывший баскетболист клубов НБА.
Как сейчас помню его борьбу на пятаке с защитниками.
Хотя постойте...