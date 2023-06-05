Чарльз Баркли о финале Кубка Стэнли: «Это будет адская, долгая серия. Бобровский великолепен в составе «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НБА Чарльз Баркли НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Джек Айкел Мэттью Ткачак Хоккей

Чарльз Баркли высказался о финальной серии Кубка Стэнли.

В финале плей-офф НХЛ «Вегас» встречается с «Флоридой». В первом матче «Голден Найтс» одержали победу со счетом 5:2. 

«Вегас» играет хорошо. Прошлым вечером там было шумно. Я смотрел всю игру. 

Всем нравится Мэттью Ткачак. Бобровский великолепен в составе «Пантерс». Но послушайте, Джек Айкел, та сделка, которую они [«Вегас»] заключили несколько лет назад, приносит дивиденды. Маршессо был великолепен. Глубина состава «Вегаса» невероятна. 

Это будет адская серия. Я думаю, что это будет долгая, затянутая серия», – сказал бывший баскетболист клубов НБА.

8 комментариев

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Юрий Бабкин
Раз Чак вангует долгую серию, значит, будет свип, ну на крайняк 4-1.
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кракадил
чак любит хоккей
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Дмитрий Матюнин
в каждой бочке затычка
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bel01
Баркли классно в своё время гонял по льду...
Как сейчас помню его борьбу на пятаке с защитниками.
Хотя постойте...
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Если Боб преодолеет проклятие Чака-прогнозиста, это будет похлеще собственно победы в кубке Стэнли:))
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