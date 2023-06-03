Чемпионат Франции. Плей-офф. «Бурк» встретится с «Монако»
В субботу, 3 июня, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Бурк» примет «Монако».
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 3 июня, 16.15, «Ekinox»
«Монако» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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