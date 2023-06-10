«Прометей» близок к подписанию Джехива Флойда

« » и центровой (25 лет, 203 см) близки к договоренности о подписании контракта.

Украинский клуб в прошлом сезоне дошел до полуфинала Еврокубка и выиграл Латвийско-Эстонскую лигу.

Бывший игрок «Фенербахче» и «Панатинаикоса» в сезоне-22/23 представлял « », но не доиграл до конца из-за травмы.

Американский игрок набирал в среднем 4,3 очка и 2,8 подбора за 13 минут в чемпионате Турции.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека