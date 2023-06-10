Разыгрывающий «Денвера» в четвертом матче финальной серии с « » (108:95, 3-1) отдал 12 результативных передач без единой потери.

Это третий результат в истории финалов с 1977 года, когда в лиге начали вести подобную статистику.

Роберт Рид в 1986 году стал автором 17 передач без потерь в игре финала, Мэджик Джонсон в следующем сезоне выдал 13.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆