Джамал Мюррэй в 4-м матче отдал 12 передач без единой потери. Это 3-й результат в истории финалов НБА
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй в четвертом матче финальной серии с «Майами» (108:95, 3-1) отдал 12 результативных передач без единой потери.
Это третий результат в истории финалов НБА с 1977 года, когда в лиге начали вести подобную статистику.
Роберт Рид в 1986 году стал автором 17 передач без потерь в игре финала, Мэджик Джонсон в следующем сезоне выдал 13.
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