Разыгрывающий «Денвера» поделился мнением о форварде команды .

В четвертой встрече финала НБА с « » (108:95, 3-1) в активе Гордона 27 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов и 6 передач

«Ради этого мы и взяли его. Он настоящий боец. Крепыш. Любит побороться. Крепкий, жесткий парень. При этом спокойный. Он объединяет команду за пределами площадки, его не обвинишь в эгоизме.

Аарон был хорош по ходу всего плей-офф, по ходу всего сезона. Все то время, что провел у нас. Он в полном порядке. Гордон хочет побеждать. Как и мы все. Мы помогаем друг другу добиться наших целей», – заявил Мюррэй.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆