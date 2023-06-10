Джамал Мюррэй: «Аарон Гордон был хорош по ходу всего плей-офф, по ходу всего сезона»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй поделился мнением о форварде команды Аароне Гордоне.

В четвертой встрече финала НБА с «Майами» (108:95, 3-1) в активе Гордона 27 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов и 6 передач

«Ради этого мы и взяли его. Он настоящий боец. Крепыш. Любит побороться. Крепкий, жесткий парень. При этом спокойный. Он объединяет команду за пределами площадки, его не обвинишь в эгоизме.

Аарон был хорош по ходу всего плей-офф, по ходу всего сезона. Все то время, что провел у нас. Он в полном порядке. Гордон хочет побеждать. Как и мы все. Мы помогаем друг другу добиться наших целей», – заявил Мюррэй.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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1 комментарий

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Fultz...gg
Лавин скитается и мусорит по 40 очков с СДК в кармане, а Гордон берет кубок Ларри О’Брайена, вот и вернулось вдвойне ему, также за упорную работу, каждый сезон прогрессировал, хотя по началу был просто хорошим данкером.
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