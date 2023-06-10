Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон поделился своим мнением о финальной серии между «Денвером» и «Майами».

В пятницу «Наггетс» победили со счетом 108:95 и повели 3-1.

«Наггетс» сегодня были неудержимы! Ролевые игроки (27 очков) и (21 со скамейки) стали залогом успеха вместе с потрясающей командной защитой.

Эта финальная серия сводится к тому, что у «Денвера» более талантливая команда, чем у « », – считает Джонсон.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆