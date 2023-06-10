Мэджик Джонсон: «Финал НБА сводится к тому, что у «Денвера» более талантливая команда»

Теги Мэджик Джонсон Денвер Майами НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Брюс Браун Баскетбол

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон поделился своим мнением о финальной серии между «Денвером» и «Майами».

В пятницу «Наггетс» победили со счетом 108:95 и повели 3-1.

«Наггетс» сегодня были неудержимы! Ролевые игроки Аарон Гордон (27 очков) и Брюс Браун (21 со скамейки) стали залогом успеха вместе с потрясающей командной защитой.

Эта финальная серия сводится к тому, что у «Денвера» более талантливая команда, чем у «Майами», – считает Джонсон.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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5 комментариев

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dimkamelok
Денвер - это Йокич и ролевики с одной из худших защит в ПО. Я читал это весь год, меня не обманешь
+4
0
+4
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Jazzzz
Гордон - ролевик?!)
0
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Телохранитель Джеймса Уорти
Финал НБА сводится к тому, что Брюс Браун и Аарон Гордон свое попадают, а Данкан Робинсон и Калеб Мартин нет.
+1
-1
0
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