Мэджик Джонсон: «Финал НБА сводится к тому, что у «Денвера» более талантливая команда»
Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон поделился своим мнением о финальной серии между «Денвером» и «Майами».
В пятницу «Наггетс» победили со счетом 108:95 и повели 3-1.
«Наггетс» сегодня были неудержимы! Ролевые игроки Аарон Гордон (27 очков) и Брюс Браун (21 со скамейки) стали залогом успеха вместе с потрясающей командной защитой.
Эта финальная серия сводится к тому, что у «Денвера» более талантливая команда, чем у «Майами», – считает Джонсон.
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
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