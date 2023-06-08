Джамал Мюррэй – третий игрок в истории с 10+ передачами в 3-х матчах финала НБА кряду

Теги Мэджик Джонсон Денвер Майами НБА Боб Кузи НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй отметился 30-очковым трипл-даблом в 3-й игре против «Майами» (109:94, 2-1).

Как передает NBA History, Мюррэй стал лишь 3-м игроком в истории финала НБА с тремя матчами кряду, в которых игрок совершил 10 и более результативных передач.

Ранее это удавалось лишь Мэджику Джонсону (6 раз) и Бобу Кузи (1959).

Мюррэй набрал 34 очка, сделал 10 подборов и 10 результативных передач.

Он был точен в 12 бросках с игры из 22, попав с линии 7 из 8.

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5 комментариев

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Вячеслав Бородин
1959 раз!!! 😀
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Cursed
Этого игрока кстати многие называли переплаченным
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Notionalist Notionalist
Джамал Мюррэй - «Мне не все равно. Это не просто статистика»
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Andy
С такой игрой без защиты Майами он продолжит бить рекорды.
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Костя Кот
Ответ Cursed
Этого игрока кстати многие называли переплаченным
это потому что он канадец😁
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