Ти Джей Паркер: «Это удовольствие – выиграть столько трофеев за те три года, что я руковожу командой»

Главный тренер « » подвел итоги сезона французской команды.

В Евролиге «Виллербан» занял последнюю строчку с результатом 8-26. В чемпионате Франции уступил в серии «Метрополитану» Вембаньямы.

«Разочарование есть. Но не стоит ставить полный крест на сезоне. Конечно, у нас были трудности, особенно с отсутствием Нандо де Коло в плей-офф, но мы все равно выиграли лидеров. Мы также вышли в финал Кубка Франции, даже если исход матча был не таким, как мы хотели.

Не должны забывать, что это удовольствие – выиграть столько трофеев за те три года, что я руковожу командой. Всегда побежать не получится. Конечно, мы хотим быть на вершине, такова цель «Виллербана», – сказал тренер.

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