Бывший игрок «Химки-Подмосковье» задержан в Саранске по подозрению в незаконном хранении наркотиков

Бывший центровой клуба Николай Рогожкин задержан в Саранске по подозрению в «незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

По данным МВД, баскетболист приобрел наркотик в интернете 17 февраля. Находясь в лесу, он был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у него были обнаружены 0,75 граммов мефедрона, спрятанные в пачке из-под сигарет. По словам спортсмена, наркотик он приобрел для личного потребления.

Центровой выступал за екатеринбургскую команду по баскетболу 3х3 «Грязные парни», вместе с которой приехал в Мордовию в конце января для участия в турнире. 17 февраля вместо тренировки он отправился в лес за закладкой.

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