Йовица Арсич о переходе в «Енисей»: «Решение не было трудным»

Теги Стефан Караджич Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Новый главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился ожиданиями от работы в красноярском клубе.

«Я впервые буду возглавлять команду Единой лиги ВТБ, но я слежу за чемпионатом с начала его создания. Надеюсь, что у нас с «Енисеем» будет качественный и интересный сезон.

Решение не было трудным, мой коллега, Стефан Караджич, дал очень хорошие рекомендации о красноярском клубе. О самой игре поговорим позже, сейчас мы находимся в процессе формирования команды», – сказал Арсич.

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