Йовица Арсич о переходе в «Енисей»: «Решение не было трудным»

Новый главный тренер « » Йовица Арсич поделился ожиданиями от работы в красноярском клубе.

«Я впервые буду возглавлять команду лиги ВТБ, но я слежу за чемпионатом с начала его создания. Надеюсь, что у нас с «Енисеем» будет качественный и интересный сезон.

Решение не было трудным, мой коллега, , дал очень хорошие рекомендации о красноярском клубе. О самой игре поговорим позже, сейчас мы находимся в процессе формирования команды», – сказал Арсич.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»