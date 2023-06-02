Владимир Петроковский: «Арсич идеально подходит для задач «Енисея»
Директор «Енисея» Владимир Петроковский прокомментировал назначение Йовицы Арсича на пост главного тренера.
«Я рад представить нашего нового главного тренера. Арсич идеально подходит для наших задач. Он знает, как работать в условиях небольшого бюджета и при этом добиваться результата. Его опыт работы с молодыми игроками неоценим и важен для нас, так как мы строим новую команду и будем омолаживать состав.
Уверен, что тренер будет мотивирован, так как для него работать в одной из лучших лиг Европы – шаг на верх в его карьере. Мы готовы поддерживать его во всех делах и с нетерпением ждем начала нового сезона», – заявил Петроковский.
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