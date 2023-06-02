Владимир Петроковский: «Арсич идеально подходит для задач «Енисея»

Директор « » прокомментировал назначение Йовицы Арсича на пост главного тренера.

«Я рад представить нашего нового главного тренера. Арсич идеально подходит для наших задач. Он знает, как работать в условиях небольшого бюджета и при этом добиваться результата. Его опыт работы с молодыми игроками неоценим и важен для нас, так как мы строим новую команду и будем омолаживать состав.

Уверен, что тренер будет мотивирован, так как для него работать в одной из лучших лиг Европы – шаг на верх в его карьере. Мы готовы поддерживать его во всех делах и с нетерпением ждем начала нового сезона», – заявил Петроковский.

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