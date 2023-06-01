Джордан Уолш примет участие в драфте НБА

Теги НБА драфт НБА университет Арканзас Баскетбол

Форвард университета Арканзаса Джордан Уолш примет участие в драфте НБА.

39-й номер в списке лучших проспектов от ESPN, Уолш «поднялся в рейтинге» после драфт-комбайна, пишет драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.

«Это было очень трудное решение, ведь Арканзас – мой дом, но в итоге я выбрал свою мечту», – заявил Уолш.

Он принял участие в 36 матчах прошедшего сезона NCAA, набирая в среднем 7,1 очка и 3,9 подбора при 43,3% реализации с игры.

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий