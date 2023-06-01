Джордан Уолш примет участие в драфте НБА

Форвард университета Арканзаса Джордан Уолш примет участие в драфте .

39-й номер в списке лучших проспектов от ESPN, Уолш «поднялся в рейтинге» после драфт-комбайна, пишет драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.

«Это было очень трудное решение, ведь Арканзас – мой дом, но в итоге я выбрал свою мечту», – заявил Уолш.

Он принял участие в 36 матчах прошедшего сезона NCAA, набирая в среднем 7,1 очка и 3,9 подбора при 43,3% реализации с игры.

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