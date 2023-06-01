Макс Струс посмеялся над «Бостоном», который отчислил его в 2019 году

Форвард «Майами» воспользовался возможностью посмеяться над « », в котором баскетболист начал свою карьеру в НБА.

«Хит» обыграли «Селтикс» в семи матчах финальной серии Востока.

Струс не был выбран на драфте НБА.

19 июля 2019 года он подписал двусторонний контракт с «Селтикс». Три месяца спустя, 19 октября, «Бостон» отчислил баскетболиста.

Струс опубликовал скриншот сообщения пресс-службы клуба о его отчислении, написав: «ПОБЕДИТЕЛИ ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ».

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Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам