Макс Струс посмеялся над «Бостоном», который отчислил его в 2019 году

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Макс Струс Баскетбол

Форвард «Майами» Макс Струс воспользовался возможностью посмеяться над «Бостоном», в котором баскетболист начал свою карьеру в НБА.

«Хит» обыграли «Селтикс» в семи матчах финальной серии Востока.

Струс не был выбран на драфте НБА.

19 июля 2019 года он подписал двусторонний контракт с «Селтикс». Три месяца спустя, 19 октября, «Бостон» отчислил баскетболиста.

Струс опубликовал скриншот сообщения пресс-службы клуба о его отчислении, написав: «ПОБЕДИТЕЛИ ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ».

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Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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2 комментария

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Andraey
Целый год ждал с прошлого финала Конференции.
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alex27
Так они еще и Бейна из Мемфиса отчислили
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