Малкольм Брогдон: «Cлухи были правдой. Это частичный разрыв сухожилия, мне больно бросать»

Защитник « » подтвердил инсайдерскую информацию о разрыве сухожилия в локте бросковой руки.

«Все слухи были правдой. Это частичный разрыв сухожилия, я не знаю его названия, но оно выходит из локтя. К сожалению, это сухожилие задействуется при броске – поэтому я каждый раз испытываю сильную боль.

Мы провели отличный сезон. Что касается меня лично, я чувствую себя прекрасно. Мое тело в порядке. У меня просто разрыв в руке, что очень обидно, но это часть игры», – отметил Брогдон.

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