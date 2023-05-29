Малкольм Брогдон планирует сыграть в 7-м матче с «Майами» (ESPN)

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Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон планирует принять участие в решающем 7-м матче против «Хит», сообщает ESPN со ссылкой на источник.

Баскетболист пропустил шестой матч финальной серии Восточной конференции против «Майами» (104:103, 3-3) из-за болей в правом предплечье.

Брогдон досрочно покинул площадку во время пятого матча серии (110:97).

Ранее стало известно, что защитник «Селтикс» играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.

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