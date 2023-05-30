Джо Маззулла: «Мы не стали чемпионами, но парни отдали все, что у них было. Это самое главное»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла отметил самоотдачу команды после поражения в финале Востока от «Майами» (3-4).

«Это одна из лучших раздевалок, в которых мне удалось побывать. Парням было не все равно. Они отдали все, что у них было. Это самое важное, что мы должны вынести из этого. Конечно же, мы не достигли своей цели – не выиграли чемпионат. Так что в этом отношении мы потерпели неудачу, но это не потому, что не было чувства единства или проявления характера.

Как уже сказал, я люблю их. Когда мы проигрывали 0-3, вопрос стоял в том, как мы хотим, чтобы к нам относились. И парни проявили характер», – сказал тренер.

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4 комментария

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Алексей Никишин
Отдали всё, что у них было.
Особенно не пожалели кирпичей, кривого дриблинга и потерь.
+9
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Аркадий Кимеев
Ручаюсь, у болельщиков и владельца иное мнение насчёт "самого важного".
+3
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arsenal.ave
Лузеры. Бостон=Боруссия Дортмунд
+2
0
+2
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dev0
"Парни отдали все, а я приберег парочку тайм-аутов на межсезонье"
Извините, вырвалось
+1
0
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