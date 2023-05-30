Главный тренер « » отметил самоотдачу команды после поражения в финале Востока от « » (3-4).

«Это одна из лучших раздевалок, в которых мне удалось побывать. Парням было не все равно. Они отдали все, что у них было. Это самое важное, что мы должны вынести из этого. Конечно же, мы не достигли своей цели – не выиграли чемпионат. Так что в этом отношении мы потерпели неудачу, но это не потому, что не было чувства единства или проявления характера.

Как уже сказал, я люблю их. Когда мы проигрывали 0-3, вопрос стоял в том, как мы хотим, чтобы к нам относились. И парни проявили характер», – сказал тренер.

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