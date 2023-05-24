Джо Маззулла: «Не можем позволить себе расслабиться»
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла остался доволен игрой команды в четвертом матче серии с «Майами» (116:99, 1-3).
Маззулла призвал игроков сохранить такой же подход и на следующую встречу.
«Не можем позволить себе расслабиться. Нам нужно сохранить тот же уровень самоотдачи, тот же настрой, ту же концентрацию и на следующий матч.
У нас нет выбора. Либо выигрываем, либо конец», – заявил Маззулла.
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