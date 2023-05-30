Калеб Мартин установил рекорд НБА по количеству очков, набранных незадрафтованным игроком в финальной серии конференции

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джон Старкс Калеб Мартин Баскетбол

Легкий форвард «Майами» Калеб Мартин стал главным героем решающего 7-го матча финала Востока против «Бостона» (103:84, 4-3). Он отметился 26 очками и 10 подборами.

27-летний Мартин не был выбран на драфте НБА.

Как сообщает ESPN Stats and Info, Мартин набрал 135 очков в решающей серии конференции и обошел Джона Старкса по набранным очкам в финальной серии незадрафтованным игроком (финал конференции или НБА).

Старкс в 1994 году набрал 124 очка в финале НБА. «Никс» уступили «Рокетс» 3-4.

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3 комментария

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Мурзин Ринат
Жаль не получил мвп
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Stinger033
Когда Адебайо спит, Мартин вторая звезда этой команды.
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Ku'nBet
Интересно, что в 94-ом Старкса тренировал Райли, т.е. история незадрафтованных еще оттуда начиналась прослеживаться)
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