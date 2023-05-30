Легкий форвард «Майами» стал главным героем решающего 7-го матча финала Востока против «Бостона» (103:84, 4-3). Он отметился 26 очками и 10 подборами.

27-летний Мартин не был выбран на драфте НБА.

Как сообщает ESPN Stats and Info, Мартин набрал 135 очков в решающей серии конференции и обошел по набранным очкам в финальной серии незадрафтованным игроком (финал конференции или НБА).

Старкс в 1994 году набрал 124 очка в финале НБА. «Никс» уступили «Рокетс» 3-4.

🔥🔥🔥 «Майами» – в финале НБА! Просто унизили «Бостон» в решающем матче

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

Ноунеймы затащили «Майами» в финал НБА! Разгромили «Бостон» в седьмом матче

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?