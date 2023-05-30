26 очков Калеба Мартина помогли «Майами» справиться с «Бостоном» в 7-м матче

Легкий форвард « » стал главным героем решающего 7-го матча финала Востока против « » (103:84, 4-3).

Мартин отметился 26 очками, 10 подборами и перехватом.

За 44 минуты на паркете он реализовал 11 из 16 бросков с игры, а также 7 из 10 с линии.

Ему не хватило одного голоса до получения награды самого ценного игрока финальной серии Востока.

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