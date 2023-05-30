26 очков Калеба Мартина помогли «Майами» справиться с «Бостоном» в 7-м матче

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Калеб Мартин Баскетбол

Легкий форвард «Майами» Калеб Мартин стал главным героем решающего 7-го матча финала Востока против «Бостона» (103:84, 4-3).

Мартин отметился 26 очками, 10 подборами и перехватом.

За 44 минуты на паркете он реализовал 11 из 16 бросков с игры, а также 7 из 10 с линии.

Ему не хватило одного голоса до получения награды самого ценного игрока финальной серии Востока.

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6 комментариев

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Игорь Северянин
Да, вот тебе и отверженный Шарлотт паренёк!
+13
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Starki92
А ведь Калеб еще на шикарном контракте на 2 года за 7 или 8 миллионов в год, это просто шикарно.
Так что, офис Майами может раздавать не только плохие контракты)
+3
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ARAMIS777
Калеб был сегодня чудо как хорош.
Говорю о тех моментах игры,которые я видел(Вторая половина первой четверти,вторая полностью).
+2
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Notionalist Notionalist
Ответ Starki92
А ведь Калеб еще на шикарном контракте на 2 года за 7 или 8 миллионов в год, это просто шикарно. Так что, офис Майами может раздавать не только плохие контракты)
всего год остался, при таком уровне игры,, Мартин не возьмёт опцию на последний год, и придется платить больше.
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Юрий Зубов
Не хватило яиц экспертам Мартину мвп отдать
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Andraey
Просто затащил Хит в Финал.
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