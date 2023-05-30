26 очков Калеба Мартина помогли «Майами» справиться с «Бостоном» в 7-м матче
Легкий форвард «Майами» Калеб Мартин стал главным героем решающего 7-го матча финала Востока против «Бостона» (103:84, 4-3).
Мартин отметился 26 очками, 10 подборами и перехватом.
За 44 минуты на паркете он реализовал 11 из 16 бросков с игры, а также 7 из 10 с линии.
Ему не хватило одного голоса до получения награды самого ценного игрока финальной серии Востока.
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Так что, офис Майами может раздавать не только плохие контракты)
Говорю о тех моментах игры,которые я видел(Вторая половина первой четверти,вторая полностью).