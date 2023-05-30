«Селтикс» уступили «Хит» в седьмом матче финала Востока.

Команда Джо Маззуллы сравняла счет в серии, уступая по ходу 0-3, но так и не смогла переписать историю. Ни разу в команды, проигрывающие 0-3, не побеждали – 151-0.

« » стал четвертой командой, которая сравнивала счет, но проигрывала в решающем матче. До этого такое удавалось «Никс» в 1951 году, «Денверу» – в 1994 году, «Портленду» – в 2003 году.