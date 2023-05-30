«Бостон» не смог стать первой командой в истории НБА, которая выиграла серию, уступая 0-3

Теги Бостон Майами НБА Баскетбол

«Селтикс» уступили «Хит» в седьмом матче финала Востока.

Команда Джо Маззуллы сравняла счет в серии, уступая по ходу 0-3, но так и не смогла переписать историю. Ни разу в НБА команды, проигрывающие 0-3, не побеждали – 151-0.

«Бостон» стал четвертой командой, которая сравнивала счет, но проигрывала в решающем матче. До этого такое удавалось «Никс» в 1951 году, «Денверу» – в 1994 году, «Портленду» – в 2003 году.

29 комментариев

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Марсель Объелся
Ну не заслуживал Споэльстра стать единственным в истории, кого выбили после 3:0
+22
-1
+21
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dev0
Нечего и думать о таком, если против тебя выходит Калеб Мартин.
+19
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Number79
Ответ AltayDimacho
Бостонская Блювотина, Ублюдки из Бостона. Вонючие вафли татум и бровн. Отстой, позорище. Ненавижу тварей
Сколько денег проиграл?
+17
0
+17
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Yaroslove
Города берут солдаты,
Генералы их сдают! (А. Твардовский)
+7
0
+7
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ɔculpa
Ответ Kemlo
Я, конено, всё понимаю,но хотя конца матча можно было дождаться
Это такой стёб от Спортса)
+3
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Костя Кот
этот матч выиграл калеб мартин
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9-20-34-5-43
Ща бахнем раннее продление Брауну на 250 мультов и заживём(нет)
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kiper88
Ответ гилберт
Момент Деррика Уайта обесценивается. Жаль.
С другой стороны Уайт сделал Бостон четвертой командой с 3-3 после 0-3. Что тоже достойно
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Kevin Durant
Добро пожаловать в Джимстон
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ExplodingSun
Ответ AltayDimacho
Бостонская Блювотина, Ублюдки из Бостона. Вонючие вафли татум и бровн. Отстой, позорище. Ненавижу тварей
Вот таких точно надо в бан отправлять.
Вне зависимости от командных предпочтений.
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Марсель Объелся
Ответ Kemlo
Я, конено, всё понимаю,но хотя конца матча можно было дождаться
TNT еще за три минуты до конца матча стали инфографику показывать, что Майами вышел в финал, а почему Спортсу нельзя?
+1
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Betonomeshalka
Ответ Kemlo
Я, конено, всё понимаю,но хотя конца матча можно было дождаться
Селтикс мяч теряют, как в школьном баскетболе, руки трясутся
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СержМиранэн
выше головы не прыгнешь
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гилберт
Момент Деррика Уайта обесценивается. Жаль.
+2
-2
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Underpower
300 лямов контракт. Каждому!
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yesnil
Джимбо сказал - сделал 💪🏻
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Nocturnal
Джимми: чтоб обиднее было
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Александр Ульянов
хит красавчики конечно
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