«Бостон» не смог стать первой командой в истории НБА, которая выиграла серию, уступая 0-3
«Селтикс» уступили «Хит» в седьмом матче финала Востока.
Команда Джо Маззуллы сравняла счет в серии, уступая по ходу 0-3, но так и не смогла переписать историю. Ни разу в НБА команды, проигрывающие 0-3, не побеждали – 151-0.
«Бостон» стал четвертой командой, которая сравнивала счет, но проигрывала в решающем матче. До этого такое удавалось «Никс» в 1951 году, «Денверу» – в 1994 году, «Портленду» – в 2003 году.
Генералы их сдают! (А. Твардовский)
Вне зависимости от командных предпочтений.