Джейсон Тейтум травмировал голеностоп в начале 7-го матча с «Хит»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум неудачно приземлился на старте 7-го матча серии с «Майами», упав на ногу Гэйба Винсента. Форвард подвернул левый голеностоп, но продолжил игру.
Тейтум провел 41 минуту на площадке. Он набрал 14 очков при 5 из 13 с игры, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи.
( история не выдуманная)
Заехал на Лукойл как всегда, заправил машину и сзади меня парень так же заправляется, форма у него была классная от Селтикс прямо видно было что «честная»
Я говорю : - Крутая форма
Он мне в ответ : - да близкий из штатов отправил
Я говорю типо они сейчас могут в финал выйти в ПО отыгрались с серии 0:3, сейчас уже 3:3
Он мне отвечает, что не шарит за баскет и понятия даже не имеет что за команда.
Я у него спросил хоть ты и не шаришь но как думаешь смогут выиграть серию они, он улыбнулся и опять добавил, что даже не знает правила баскетбола, но что то подсказывает что проиграют.
Буквально через минуту как мы пообщались я отъехал и пошел дождь, прям жесткий ливень.
И мне кажется, это все же были слезы Тейтума