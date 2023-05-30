Джейсон Тейтум травмировал голеностоп в начале 7-го матча с «Хит»

Теги травмы Бостон Майами НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум неудачно приземлился на старте 7-го матча серии с «Майами», упав на ногу Гэйба Винсента. Форвард подвернул левый голеностоп, но продолжил игру.

Тейтум провел 41 минуту на площадке. Он набрал 14 очков при 5 из 13 с игры, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи.

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10 комментариев

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psixyec
Сегодня на заправке был случай
( история не выдуманная)
Заехал на Лукойл как всегда, заправил машину и сзади меня парень так же заправляется, форма у него была классная от Селтикс прямо видно было что «честная»
Я говорю : - Крутая форма
Он мне в ответ : - да близкий из штатов отправил
Я говорю типо они сейчас могут в финал выйти в ПО отыгрались с серии 0:3, сейчас уже 3:3
Он мне отвечает, что не шарит за баскет и понятия даже не имеет что за команда.
Я у него спросил хоть ты и не шаришь но как думаешь смогут выиграть серию они, он улыбнулся и опять добавил, что даже не знает правила баскетбола, но что то подсказывает что проиграют.
Буквально через минуту как мы пообщались я отъехал и пошел дождь, прям жесткий ливень.
И мне кажется, это все же были слезы Тейтума
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Jerry Rodrogha
Жесть, только травм, решающих игру, не хватало
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Mon Tag
Жалко что Тэйтум и Уайт травмировались, но справедливости ради и Батлер не в лучшей форме был, и без Хирро. А герой этой игры - Мартин
+2
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Владислав Нешмонин
Ответ Jerry Rodrogha
Жесть, только травм, решающих игру, не хватало
Ой да ладно, если б выбыл меньше флопов было, а то я уже устал смотреть, как Тейтум прыгает в аут изображая толчок и ему пробивать дают
+7
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Максимилиан Мельников
Ответ Владислав Нешмонин
Ой да ладно, если б выбыл меньше флопов было, а то я уже устал смотреть, как Тейтум прыгает в аут изображая толчок и ему пробивать дают
Как же ты игры Майами то смотришь?
+2
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9-20-34-5-43
Ответ Максимилиан Мельников
Как же ты игры Майами то смотришь?
Я вчера тож так зарубился с челом и считал сколько раз Батлер падал после броска на паркет в 6 игре. Когда пересматривал, ошалел от количества падений игроков Майами вообще)
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Nikolay
На первой минуте.ю матча. Это модно назвать решающим моментом пооигрыша?
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hodor 12
Здоровья всем, но ничего не сможет оправдать такую дичь, которую сегодня продемонстрировал Бостон...
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Антон
Ответ psixyec
Сегодня на заправке был случай ( история не выдуманная) Заехал на Лукойл как всегда, заправил машину и сзади меня парень так же заправляется, форма у него была классная от Селтикс прямо видно было что «честная» Я говорю : - Крутая форма Он мне в ответ : - да близкий из штатов отправил Я говорю типо они сейчас могут в финал выйти в ПО отыгрались с серии 0:3, сейчас уже 3:3 Он мне отвечает, что не шарит за баскет и понятия даже не имеет что за команда. Я у него спросил хоть ты и не шаришь но как думаешь смогут выиграть серию они, он улыбнулся и опять добавил, что даже не знает правила баскетбола, но что то подсказывает что проиграют. Буквально через минуту как мы пообщались я отъехал и пошел дождь, прям жесткий ливень. И мне кажется, это все же были слезы Тейтума
Или пот Адебайо
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hodor 12
Ответ psixyec
Сегодня на заправке был случай ( история не выдуманная) Заехал на Лукойл как всегда, заправил машину и сзади меня парень так же заправляется, форма у него была классная от Селтикс прямо видно было что «честная» Я говорю : - Крутая форма Он мне в ответ : - да близкий из штатов отправил Я говорю типо они сейчас могут в финал выйти в ПО отыгрались с серии 0:3, сейчас уже 3:3 Он мне отвечает, что не шарит за баскет и понятия даже не имеет что за команда. Я у него спросил хоть ты и не шаришь но как думаешь смогут выиграть серию они, он улыбнулся и опять добавил, что даже не знает правила баскетбола, но что то подсказывает что проиграют. Буквально через минуту как мы пообщались я отъехал и пошел дождь, прям жесткий ливень. И мне кажется, это все же были слезы Тейтума
Тэйтума, это дождь. А, ливень, это мои
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