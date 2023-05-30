Джейсон Тейтум травмировал голеностоп в начале 7-го матча с «Хит»

Лидер « » неудачно приземлился на старте 7-го матча серии с « », упав на ногу Гэйба Винсента. Форвард подвернул левый голеностоп, но продолжил игру.

Тейтум провел 41 минуту на площадке. Он набрал 14 очков при 5 из 13 с игры, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи.