Малкольм Брогдон разминается на утренней бросковой тренировке. Его участие в 7-м матче остается под вопросом
Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон принимает участие в утренней бросковой разминочной тренировке. Его присутствие на площадке в 7-м матче остается под вопросом.
Баскетболист пропустил шестой матч финальной серии Восточной конференции против «Майами» (104:103, 3-3) из-за болей в правом предплечье.
Брогдон досрочно покинул площадку во время пятого матча серии (110:97).
Ранее стало известно, что защитник «Селтикс» играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.
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