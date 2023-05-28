Данкан Робинсон о двух промахах в концовке: «Нужно скорее забыть о них. Сейчас главное – это седьмой матч»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Данкан Робинсон Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Данкан Робинсон признался, что разочарован в себе после двух важных промахов из-за дуги в концовке 6-го матча финала Востока против «Бостона» (103:104, 3-3).

«Если говорить о первом моменте, поверить не могу, сколько времени у меня было на бросок. К сожалению, нельзя вернуться назад.

Я смазал оба броска. Теперь эти промахи будут не давать мне покоя. Нужно скорее забыть о них, буду переживать позже. Сейчас главное – это седьмой матч», – сказал Робинсон.

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7 комментариев

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Дмитрий Куркаев
Правильно «семиэтажный».
+22
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+22
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Flash27
Опять мат на Спортсе
+9
0
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Адильхан Абдусаламов
Шах и мат
+6
-1
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Денис Храпунов
Так и знал, уже соломку, то есть маты себе стелит.
+4
0
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Лиллард унижатель!
Смазал и смазал, в следующий раз попадет. А вот то что в обороне был дыркой и через него энд ваны забивали, вот это уже он не исправит.
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ARAMIS777
Ну хотя бы самокритично.
И то хорошо.
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ARAMIS777
Геннадий, исправьте название новости пожалуйста.
МАТ-это матч тв. И это название давно мною забронировано. 😁
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