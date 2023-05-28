Данкан Робинсон о двух промахах в концовке: «Нужно скорее забыть о них. Сейчас главное – это седьмой матч»

Атакующий защитник «Майами» признался, что разочарован в себе после двух важных промахов из-за дуги в концовке 6-го матча финала Востока против « » (103:104, 3-3).

«Если говорить о первом моменте, поверить не могу, сколько времени у меня было на бросок. К сожалению, нельзя вернуться назад.

Я смазал оба броска. Теперь эти промахи будут не давать мне покоя. Нужно скорее забыть о них, буду переживать позже. Сейчас главное – это седьмой матч», – сказал Робинсон.

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