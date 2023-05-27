Жосселина Майга перейдет из МБА в УГМК

Теги возможные переходы УГМК жен чемпионат России жен Жосселина Майга МБА жен Баскетбол

Лучший тяжелый форвард прошедшего сезона женской премьер‑лиги Жосселина Майга перейдет из МБА в екатеринбургский УГМК, сообщает «Матч ТВ».

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

Майга присоединилась к МБА в 2021 году и становилась бронзовым призером женской премьер‑лиги в сезонах‑2021/22 и 2022/23, а также серебряным призером Кубка России сезона‑2022/23.

В прошедшем сезоне баскетболистка набирала 10,6 очка, делала 5,2 подбора и 1,9 перехвата в среднем за матч.

УГМК является действующим чемпионом России.

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