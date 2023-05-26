ЧВК «Вагнер» не планирует спонсировать женский баскетбольный клуб: «У нас на сегодня огромное количество других проблем»

Теги чемпионат России жен Баскетбол

Пресс-служба ЧВК «Вагнер» опровергла слухи о возможном спонсорстве женского баскетбольного клуба «Платов» из Ростова-на-Дону.

«В настоящий момент писем от женской баскетбольной команды «Платов» мы не получали. Программа спонсорства спортивных команд у нас отсутствует. К сожалению, у нас на сегодня огромное количество других проблем», – говорится в заявлении.

«Платов» ищет нового спонсора из-за долгов, которых за прошлый год накопилось на 760 тысяч рублей, а также с целью расшириться и начать тренировать детей в Донецке и Луганске.

Президент «Платова» Валентин Макогонов связан с ЧВК «Вагнер», где он участвовал в СВО и потерял руку. После этого он получил награду от Минобороны и медаль за отвагу ЧВК.

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5 комментариев

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Rjcnbr
Человека, который смог разместить на спорце целых две новости по такому инфоповоду, нужно конечно же представить к премии. Предлагаю фрибет в одной из около сотни букмекерских контор, которые уже были прорекламированы на сайте за неделю
+10
0
+10
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Arman FCSM
Ответ Rjcnbr
Человека, который смог разместить на спорце целых две новости по такому инфоповоду, нужно конечно же представить к премии. Предлагаю фрибет в одной из около сотни букмекерских контор, которые уже были прорекламированы на сайте за неделю
Но с обязательным условием: ставить он будет исключительно по прогнозу Черданцева
+4
0
+4
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Rjcnbr
Ответ Arman FCSM
Но с обязательным условием: ставить он будет исключительно по прогнозу Черданцева
Не, просто ему нужно будет отыграть сумму этого фрибета на тройниках с кэфами от 1.2 четыре раза. Всё по классике
+1
0
+1
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Александр Горлов
Руку верните челу; он за вас что-то там
0
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Александр Горлов
Ответ Александр Горлов
Руку верните челу; он за вас что-то там
Где он её потерял? Давайте поищем, может он близорук?
В холодильнике смотрел?
0
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