ЧВК «Вагнер» не планирует спонсировать женский баскетбольный клуб: «У нас на сегодня огромное количество других проблем»

Пресс-служба ЧВК «Вагнер» опровергла слухи о возможном спонсорстве женского баскетбольного клуба «Платов» из Ростова-на-Дону.

«В настоящий момент писем от женской баскетбольной команды «Платов» мы не получали. Программа спонсорства спортивных команд у нас отсутствует. К сожалению, у нас на сегодня огромное количество других проблем», – говорится в заявлении.

«Платов» ищет нового спонсора из-за долгов, которых за прошлый год накопилось на 760 тысяч рублей, а также с целью расшириться и начать тренировать детей в Донецке и Луганске.

Президент «Платова» Валентин Макогонов связан с ЧВК «Вагнер», где он участвовал в СВО и потерял руку. После этого он получил награду от Минобороны и медаль за отвагу ЧВК.

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