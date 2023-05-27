Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» примет «Панатинаикос»
В субботу, 27 мая, в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции «Перистери» примет «Панатинаикос».
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 29 мая, 20.30, «FTX Arena»
- Майами
- Адебайо (20 + 14 подборов), Драгич (13), Батлер (12 + 10 подборов + 10 передач), Ариза (11), Д. Робинсон (5) – старт; Нанн (18), Хирро (14), Игудала (8), Ачиува (2), Винсент (0), Дедмон (0), Окпала (0), Струс (0).
«Панатинаикос» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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