Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» примет «Панатинаикос»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Перистери Баскетбол

В субботу, 27 мая, в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции «Перистери» примет «Панатинаикос».

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Четвертый матч

Майами – Милуоки 103:120 (26:22, 38:35, 21:34, 18:29)
Дата проведения
29 мая, 20.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Адебайо (20 + 14 подборов), Драгич (13), Батлер (12 + 10 подборов + 10 передач), Ариза (11), Д. Робинсон (5) – старт; Нанн (18), Хирро (14), Игудала (8), Ачиува (2), Винсент (0), Дедмон (0), Окпала (0), Струс (0).
Милуоки
Б. Лопес (25 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (20 + 12 подборов + 15 передач), Миддлтон (20 + 11 подборов), Холидэй (11 + 9 передач), Коннотон (2) – старт; Форбс (22), Портис (13), Такер (4 + 8 подборов), Тиг (3), Тупан (0), Джексон (0), Диаките (0), Меррилл (0), Брайант (0).

«Панатинаикос» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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