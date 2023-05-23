Чемпионат Греции. Плей-офф. «Панатинаикос» примет «Перистери»
Во вторник, 23 мая, в решающем третьем матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции «Панатинаикос» примет «Перистери».
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 23 мая, 19.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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