Чемпионат Греции. Плей-офф. «Панатинаикос» примет «Перистери»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Перистери Баскетбол

Во вторник, 23 мая, в решающем третьем матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции «Панатинаикос» примет «Перистери».

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Третий матч

Панатинаикос – Перистери
Дата проведения
23 мая, 19.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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