Глен Дэвис: «Бостон» способен выиграть серию у «Майами»

Теги Бостон Майами НБА Глен Дэвис НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Глен Дэвис считает, что «Селтикс» способны обыграть «Хит» в финале Восточной конференции после счета 0-3.

«Да, черт возьми. Эта команда способна сделать это. Джейсон Тейтум. Джейлен Браун. Им лучше навести у себя порядок, по крайней мере, дать бой.

Мы еще можем отыграться. Я искренне верю в это. «Майами» плохо играл весь сезон, но сейчас они хороши, нам надо подняться на тот же уровень.

Если «Селтикс» выиграют у «Хит», Джо Маззулла должен сохранить свою работу», – сказал Дэвис.

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2 комментария

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Деревенский Кобе
"Да, чёрт возьми. Эта команда способна сделать это. Джейсон Тэйтум. Джейлен Браун. Джимми Батлер... Мы проиграем"
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Денис Кёнигсберг
Майами надо стараться для будущего обеих команд
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