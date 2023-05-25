Глен Дэвис: «Бостон» способен выиграть серию у «Майами»
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Глен Дэвис считает, что «Селтикс» способны обыграть «Хит» в финале Восточной конференции после счета 0-3.
«Да, черт возьми. Эта команда способна сделать это. Джейсон Тейтум. Джейлен Браун. Им лучше навести у себя порядок, по крайней мере, дать бой.
Мы еще можем отыграться. Я искренне верю в это. «Майами» плохо играл весь сезон, но сейчас они хороши, нам надо подняться на тот же уровень.
Если «Селтикс» выиграют у «Хит», Джо Маззулла должен сохранить свою работу», – сказал Дэвис.
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