Чемпионат Франции. Плей-офф. «Метрополитан» примет «Шоле»
В четверг, 25 мая, в решающем матче 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Метрополитан» примет «Шоле».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 25 мая, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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