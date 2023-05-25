Чемпионат Франции. Плей-офф. «Метрополитан» примет «Шоле»

В четверг, 25 мая, в решающем матче 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А « » примет «Шоле».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Метрополитан – Шоле Дата проведения 25 мая, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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