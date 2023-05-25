Серхио Юль провел 1000-й матч за «Реал»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал Фелипе Рейес чемпионат Испании Бетис Серхио Юль Баскетбол

Вчера «Реал» обыграл «Бетис» в рамках матча регулярного чемпионата Испании (79:77).

Для защитника Серхио Юля эта игра стала 1000-й в майке мадридского клуба. Он выиграл 751 из них.

Юль присоединился к «Реалу» в возрасте 19 лет в сезоне-2006/07. За 17 лет он стал обладателем 25 титулов, три из которых – титул победителя Евролиги (2015, 2018, 2023).

Рекордсмен клуба Фелипе Рейес провел в майке «Реала» 1046 матчей.

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2 комментария

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Антон Чугунов
Легенда Мадрида! Какой же он крутой баскетболист
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