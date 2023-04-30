Джеймс Томпсон перешел из «Енисея» во французский «Шоле»
Центровой Джеймс Томпсон перешел из «Енисея» во французский «Шоле», сообщает телеграм-канал «Перехват».
Он стал третьим легионером за последнее время, который покинул состав красноярской команды.
«Шоле» идет на 4-й строчке в чемпионате Франции с результатом 17-11.
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