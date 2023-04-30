Джеймс Томпсон перешел из «Енисея» во французский «Шоле»

Центровой Джеймс Томпсон перешел из « » во французский «Шоле», сообщает телеграм-канал «Перехват».

Он стал третьим легионером за последнее время, который покинул состав красноярской команды.

«Шоле» идет на 4-й строчке в чемпионате Франции с результатом 17-11.

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