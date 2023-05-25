«Лейкерс», скорее всего, не станут продлевать Лонни Уокера
Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер, скорее всего, этим летом покинет организацию.
«Я не вижу, как они смогут заплатить ему. Лонни, вероятно, уйдет в другую команду», – заявил анонимный руководитель команды Западной конференции в интервью Heavy.
Этим летом баскетболист станет свободным агентом. За сезон-2022/23 он заработал 6,5 млн долларов.
Уокер в среднем проводил 13,8 минуты на площадке, принося своей команды 6,2 очка в текущем розыгрыше плей-офф.
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За 5 лет в лиге он наиграл 5500 минут, 1100 минут/сезон. Разница атакаущего и защитного рейтинга: 103-115 (-12). Влияние на победы WS/48 = 0.033, при 0.1 среднем.
Т.е. мы имеем глубокого скамеечника (13 минут на игру), который заводит в команду в минуса и тянет её к поражению. Классическая минималка.
И десять относительно удачных игр в этом плейофф не меняют особо картину. Ибо раз в год и палка может выстрелить. А платить каждой палке по 5-6кк в надежде, что она выстрелит - провал менеджмента.