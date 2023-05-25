«Лейкерс», скорее всего, не станут продлевать Лонни Уокера

Защитник «Лейкерс» , скорее всего, этим летом покинет организацию.

«Я не вижу, как они смогут заплатить ему. Лонни, вероятно, уйдет в другую команду», – заявил анонимный руководитель команды Западной конференции в интервью Heavy.

Этим летом баскетболист станет свободным агентом. За сезон-2022/23 он заработал 6,5 млн долларов.

Уокер в среднем проводил 13,8 минуты на площадке, принося своей команды 6,2 очка в текущем розыгрыше плей-офф.

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