«Лейкерс», скорее всего, не станут продлевать Лонни Уокера

Теги Лейкерс НБА Лонни Уокер Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер, скорее всего, этим летом покинет организацию.

«Я не вижу, как они смогут заплатить ему. Лонни, вероятно, уйдет в другую команду», – заявил анонимный руководитель команды Западной конференции в интервью Heavy.

Этим летом баскетболист станет свободным агентом. За сезон-2022/23 он заработал 6,5 млн долларов.

Уокер в среднем проводил 13,8 минуты на площадке, принося своей команды 6,2 очка в текущем розыгрыше плей-офф.

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8 комментариев

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leon01
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить
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Light Yagami
Ответ fridzon
сколько может стоить такой "куражный" товарищ, который в хороший день может и у ГС в ПО игру забрать?
Учитывая, что сам Кларксан получает где-то в районе 12 лямов, то вот эти 6.5 в год – адекватная цена за Ланни Уокера.
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Vgorodeslyakot
Пускай перед уходом сдаст джерси с калиграфией Стефа в музей, чтобы клуб увековечил вклад Лонни.
+3
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fridzon
сколько может стоить такой "куражный" товарищ, который в хороший день может и у ГС в ПО игру забрать?
+3
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kondratiy
Ответ fridzon
сколько может стоить такой "куражный" товарищ, который в хороший день может и у ГС в ПО игру забрать?
Лол. Ну давай подумаем...
За 5 лет в лиге он наиграл 5500 минут, 1100 минут/сезон. Разница атакаущего и защитного рейтинга: 103-115 (-12). Влияние на победы WS/48 = 0.033, при 0.1 среднем.
Т.е. мы имеем глубокого скамеечника (13 минут на игру), который заводит в команду в минуса и тянет её к поражению. Классическая минималка.
И десять относительно удачных игр в этом плейофф не меняют особо картину. Ибо раз в год и палка может выстрелить. А платить каждой палке по 5-6кк в надежде, что она выстрелит - провал менеджмента.
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