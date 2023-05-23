По Москве-реке запустили лайнер, посвященный столетию ЦСКА

По Москве-реке в понедельник запустили специальный лайнер, который посвящен столетию

Баскетбольному клубу и обществу ЦСКА 29 апреля исполнилось 100 лет.

В течение двух дней корабль, оформленный в красно-синих цветах армейского клуба, будет курсировать по Москве-реке. Он отходит с Северного речного вокзала.

Гостями лайнера станут игроки и легенды ЦСКА, с которыми болельщики получат возможность пообщаться. Также на корабле выставлены трофеи и награды армейской команды.

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