По Москве-реке запустили лайнер, посвященный столетию ЦСКА
По Москве-реке в понедельник запустили специальный лайнер, который посвящен столетию ЦСКА
Баскетбольному клубу и обществу ЦСКА 29 апреля исполнилось 100 лет.
В течение двух дней корабль, оформленный в красно-синих цветах армейского клуба, будет курсировать по Москве-реке. Он отходит с Северного речного вокзала.
Гостями лайнера станут игроки и легенды ЦСКА, с которыми болельщики получат возможность пообщаться. Также на корабле выставлены трофеи и награды армейской команды.
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