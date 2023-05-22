«Увидимся в следующем году». Братья Йокича повздорили с Джеком Николсоном после 3-го матча «Денвер» – «Лейкерс»

Братья центрового « » повздорили с известным актером Джеком Николсоном после 3-го матча «Денвер» – «Лейкерс» (3-0).

Изначально об этом сообщил обозреватель «Денвера» Вик Ломбарди.

Он описал произошедшее как «обмен любезностями».

Затем в сети появилось видео. На нем братья «прощаются» с актером, один из них говорит: «Увидимся в следующем году. Пока-пока».

Вик Ломбарди после публикации видео дополнил, что «Джек говорил гадости весь вечер» и пояснил, что «это было весело и не всерьез».

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