«Увидимся в следующем году». Братья Йокича повздорили с Джеком Николсоном после 3-го матча «Денвер» – «Лейкерс»
Братья центрового «Денвера» Николы Йокича повздорили с известным актером Джеком Николсоном после 3-го матча «Денвер» – «Лейкерс» (3-0).
Изначально об этом сообщил обозреватель «Денвера» Вик Ломбарди.
Он описал произошедшее как «обмен любезностями».
Затем в сети появилось видео. На нем братья «прощаются» с актером, один из них говорит: «Увидимся в следующем году. Пока-пока».
Вик Ломбарди после публикации видео дополнил, что «Джек говорил гадости весь вечер» и пояснил, что «это было весело и не всерьез».
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Как-то не увидел Джека, только два тявкающих лишенца в сторону, где предположительно мог находиться Николсон...))))
Теперь спросите как долго протянут среди приличных людей эти ..... (слова не подобрал )