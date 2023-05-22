«Увидимся в следующем году». Братья Йокича повздорили с Джеком Николсоном после 3-го матча «Денвер» – «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА Никола Йокич Баскетбол

Братья центрового «Денвера» Николы Йокича повздорили с известным актером Джеком Николсоном после 3-го матча «Денвер» – «Лейкерс» (3-0).

Изначально об этом сообщил обозреватель «Денвера» Вик Ломбарди.

Он описал произошедшее как «обмен любезностями».

Затем в сети появилось видео. На нем братья «прощаются» с актером, один из них говорит: «Увидимся в следующем году. Пока-пока».

Вик Ломбарди после публикации видео дополнил, что «Джек говорил гадости весь вечер» и пояснил, что «это было весело и не всерьез».

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31 комментарий

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timson
спорили кто лучший Джокер
+142
-1
+141
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PredatorMax
Ответ timson
спорили кто лучший Джокер
А лучший все равно Хит Леджер
+48
-2
+46
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Ренат Губайдуллин
Ответ Xell
В следующем году Лейкерс отшкурит этот Денвер))Без обид но сравнивать ноунеймный Денвер с Лал это смешно.Летом подпишут снайперов или 3звезду и Леброн стопроцентно отомстит,ГС не дадут соврать))Ну а Денвер,ставлю на чемпионство Майами и Джимбо.Их тащили в финале 2006 с Далласом из за Райли.И вытащат и сейчас.
А что мешало в этом году «отшкурить» этот «ноунеймный» Денвер?)
+44
-2
+42
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Илья Петров
Ответ Xell
В следующем году Лейкерс отшкурит этот Денвер))Без обид но сравнивать ноунеймный Денвер с Лал это смешно.Летом подпишут снайперов или 3звезду и Леброн стопроцентно отомстит,ГС не дадут соврать))Ну а Денвер,ставлю на чемпионство Майами и Джимбо.Их тащили в финале 2006 с Далласом из за Райли.И вытащат и сейчас.
Дэвис и Леброн не звезды уже? Подпишут снайперов, а пулять все равно Леброн будет со своими 20% 😂
+30
-4
+26
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Промтех Промтех
Повезло кабанчикам, брат талантливый)
+19
0
+19
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Олененок Бэмби
Ответ Промтех Промтех
Повезло кабанчикам, брат талантливый)
Старшой бросил карьеру баскетболиста, когда Николе светил контракт (до нба), чтобы поехать с ним и помочь.
+23
-4
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NikolayOss
Ответ serhio_ramos_
Ну и семейка.Да вы посмотрите на этих братьев. Вылитые наркоманы.Никакого уважения к старшим.Где Джек Никалсон,а где эти кони.Смешно.
Ну и комментатор. Вылитый наркоман. Никакого уважения к звезде. Его имя Джек Николсон. Смешно.
+19
-3
+16
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Кирилл
Ответ Xell
В следующем году Лейкерс отшкурит этот Денвер))Без обид но сравнивать ноунеймный Денвер с Лал это смешно.Летом подпишут снайперов или 3звезду и Леброн стопроцентно отомстит,ГС не дадут соврать))Ну а Денвер,ставлю на чемпионство Майами и Джимбо.Их тащили в финале 2006 с Далласом из за Райли.И вытащат и сейчас.
От создателя «Денвер - самый удобный соперник для ЛАЛ в плей-офф, вынесут без особых усилий» )))
+13
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+12
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Djoyin
Джек в своём типичном имидже
+13
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Vanila Panda
Ответ Givi Shotadze
Да уж. Жизнь гопоты похоже удалась )))))) Как-то не увидел Джека, только два тявкающих лишенца в сторону, где предположительно мог находиться Николсон...)))) Теперь спросите как долго протянут среди приличных людей эти ..... (слова не подобрал )
Вик Ломбарди после публикации видео дополнил, что «Джек говорил гадости весь вечер» и пояснил, что «это было весело и не всерьез».
+10
-1
+9
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everyday4768
Быдланы
+27
-18
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Djoyin
"Увидимся в следующем году" это как пожелание доброго здоровья
+7
0
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Givi Shotadze
Да уж. Жизнь гопоты похоже удалась ))))))
Как-то не увидел Джека, только два тявкающих лишенца в сторону, где предположительно мог находиться Николсон...))))
Теперь спросите как долго протянут среди приличных людей эти ..... (слова не подобрал )
+27
-20
+7
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*MVP*
типичные быдланы, которые ничего не добились и снимают сливки за счет успешности брата. ну их право
+20
-15
+5
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no lambo
выглядит так же мерзко, как "окружение Моранта"
+8
-3
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Tim Timson
мерзкие брать)...Джек красава. ноль эмоций на ноунеймов).. хотя на месте охраны и поклонников был бы рад если дуриков проучили)
+12
-8
+4
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гилберт
Ответ Pikachu Pikachu
Они вообще где то работают или чисто приживалки у брата?
Эй, Спиколи, ты бы устроился на работу. Да? Зачем?
+3
0
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ierdnA
Братья Йокича выглядят как два балбеса. И не подумаешь что у него такие братья
+5
-2
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ПП ПП
Ответ Xell
В следующем году Лейкерс отшкурит этот Денвер))Без обид но сравнивать ноунеймный Денвер с Лал это смешно.Летом подпишут снайперов или 3звезду и Леброн стопроцентно отомстит,ГС не дадут соврать))Ну а Денвер,ставлю на чемпионство Майами и Джимбо.Их тащили в финале 2006 с Далласом из за Райли.И вытащат и сейчас.
С такой зарплатой Леброна им хватит только на 0.5 снайпера. Про 3 звезду лучше и не мечтать патаму как там счас 2х нет. Вряд ли хозяева согласятся на налог...
+2
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Даши Жапов
А как состояние здоровья у старины Джека, выходит просто затворничал, а слухи о деменции просто домыслы и спекуляции желтушных СМИ?
+2
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Pikachu Pikachu
Они вообще где то работают или чисто приживалки у брата?
+3
-1
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Tolball
Джеку Николсону 86лет,все что нужно знать ,что бы составить мнение о этом эпизоде.
+2
-1
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Hames Jarden
Ответ Кирилл
От создателя «Денвер - самый удобный соперник для ЛАЛ в плей-офф, вынесут без особых усилий» )))
💯😂
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Костя Кот
Ответ Xell
В следующем году Лейкерс отшкурит этот Денвер))Без обид но сравнивать ноунеймный Денвер с Лал это смешно.Летом подпишут снайперов или 3звезду и Леброн стопроцентно отомстит,ГС не дадут соврать))Ну а Денвер,ставлю на чемпионство Майами и Джимбо.Их тащили в финале 2006 с Далласом из за Райли.И вытащат и сейчас.
не знаю, что там будет в следующем году, но сейчас шкурят лэйкерс
+2
-2
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Klaudio Pizsarov
Ответ Givi Shotadze
Да уж. Жизнь гопоты похоже удалась )))))) Как-то не увидел Джека, только два тявкающих лишенца в сторону, где предположительно мог находиться Николсон...)))) Теперь спросите как долго протянут среди приличных людей эти ..... (слова не подобрал )
то есть на матче Лейкерс приличных людей нет?
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